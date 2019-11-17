Сербия — Украина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 17 ноября в 17:00

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Сербия — Украина. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия — Украина.



Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. Его ассистентами будут Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Резервный рефери — Дональд Робертсон.



После девяти туров сборная Украины, набрав 19 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы B квалификации Евро-2020, Сербия (13) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе B являются сборные Португалии, Люксембурга и Литвы.



Расписание матчей отборочного этапа Евро-2020