«Енисей» разгромил «Томь» в матче ФНЛ
В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» принимал «Томь». Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В составе «Енисея» дубль оформил нападающий Артём Делькин на 57-й и 66-й минутах. Ещё один мяч в ворота «Томи» отправил полузащитник Михаил Комков (68’).
«Томь», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Енисей» (25) — 13-е.
В следующем туре команда из Красноярска на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а томский клуб в гостях встретится с волгоградским «Ротором». Оба матча состоятся 23 ноября.
Турнирную таблицу ФНЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
Томь
Томск
1:0 Делькин – 57' 2:0 Делькин – 66' 3:0 Комков – 68'
«Прощание будет весной». Почему «Торпедо» не дают играть на Восточной?
Разбираемся в ситуации.
- 17 ноября 2019
-
15:16
-
15:10
-
15:07
-
14:48
-
14:46
-
14:15
-
14:12
-
14:05
-
13:57
-
13:48
-
13:24
-
13:22
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:37
-
12:21
-
11:55
-
11:50
-
11:26
-
11:14
-
10:56
-
10:50
-
10:30
-
10:29
-
10:08
-
10:08
-
09:38
-
09:36
-
09:20
-
09:16
-
09:16
-
09:00
-
08:13
-
02:31
Партнерский контент