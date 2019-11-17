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«Енисей» разгромил «Томь» в матче ФНЛ

«Енисей» разгромил «Томь» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» принимал «Томь». Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Енисея» дубль оформил нападающий Артём Делькин на 57-й и 66-й минутах. Ещё один мяч в ворота «Томи» отправил полузащитник Михаил Комков (68’).

«Томь», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Енисей» (25) — 13-е.

В следующем туре команда из Красноярска на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а томский клуб в гостях встретится с волгоградским «Ротором». Оба матча состоятся 23 ноября.

Турнирную таблицу ФНЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
Томь
Томск
1:0 Делькин – 57'   2:0 Делькин – 66'   3:0 Комков – 68'
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