Куртуа: матч со сборной России был для Бельгии как финал

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России (4:1).
«Мы очень довольны игрой в первом тайме, она была впечатляющей. Понимали, что матч с Россией будет как финал, и интенсивность была важна. А если так проводишь первый тайм и не даёшь шанса сопернику… Во втором тайме мы отдали инициативу и не могли подолгу держать мяч. Ответный гол был результатом невезения. Я отбил первый удар, но соперник остался совсем один на добивании.
Сборная России хорошо выступила на чемпионате мира. Крепкая команда. Насколько знаю, мы можем вновь встретиться с российской командой на чемпионате Европы. Жаль, уже заранее известно, кто в каких городах сыграет на Евро. Не думаю, что это верное решение. Надеюсь, мы проведём хороший турнир», — приводит слова Куртуа HLN.
- 17 ноября 2019
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