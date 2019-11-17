Куртуа: матч со сборной России был для Бельгии как финал

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России (4:1).



«Мы очень довольны игрой в первом тайме, она была впечатляющей. Понимали, что матч с Россией будет как финал, и интенсивность была важна. А если так проводишь первый тайм и не даёшь шанса сопернику… Во втором тайме мы отдали инициативу и не могли подолгу держать мяч. Ответный гол был результатом невезения. Я отбил первый удар, но соперник остался совсем один на добивании.



Сборная России хорошо выступила на чемпионате мира. Крепкая команда. Насколько знаю, мы можем вновь встретиться с российской командой на чемпионате Европы. Жаль, уже заранее известно, кто в каких городах сыграет на Евро. Не думаю, что это верное решение. Надеюсь, мы проведём хороший турнир», — приводит слова Куртуа HLN.

Лукаку: Россия — сильная команда. Она может успешно побороться на Евро-2020