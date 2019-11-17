«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в матче ФНЛ
В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» принимал «Нефтехимик». Встреча прошла в Иваново на стадионе «Текстильщик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник «Нефтехимика» Лев Потапов, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте. До перерыва преимущество команды из Нижнекамска увеличил хавбек Мераби Уридия. На 87-й минуте нападающий «Текстильщика» Александр Радченко сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.
«Нефтехимик», набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Текстильщик» (17) — 18-е.
В следующем туре «Нефтехимик» на своём поле сыграет с «Енисеем», а «Текстильщик» в гостях встретится с «Шинником». Оба матча состоятся 23 ноября.
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Потапов – 6' 0:2 Уридия – 32' 1:2 Радченко – 87' (пен)
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