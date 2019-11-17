«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в матче ФНЛ

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» принимал «Нефтехимик». Встреча прошла в Иваново на стадионе «Текстильщик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Нефтехимика» Лев Потапов, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте. До перерыва преимущество команды из Нижнекамска увеличил хавбек Мераби Уридия. На 87-й минуте нападающий «Текстильщика» Александр Радченко сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

«Нефтехимик», набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Текстильщик» (17) — 18-е.

В следующем туре «Нефтехимик» на своём поле сыграет с «Енисеем», а «Текстильщик» в гостях встретится с «Шинником». Оба матча состоятся 23 ноября.