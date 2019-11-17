Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»
Тренерские штабы «Краснодара» и «Ростова» определились с составами команд на товарищеский матч. За жёлто-синих с первых минут будет играть полузащитник Павел Мамаев, выступавший за «быков» с 2013 по 2018 год.
«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Кайо, Камболов, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вильена, Рамирес, Вандерсон, Сабуа.
Запасные: Синицын, Мацукатов, Литвинов, Шершнёв, Апеков, Котов.
«Ростов»: Песьяков, Маляров, Логашов, Вилюш, Ведерников, Черкес, Ерёменко, Мамаев, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.
Запасные: Бабурин, Чернов, Козлов, Байрамян, Прошляков, Осинов, Безруков, Вербицкий, Ливаднов, Морозов.
Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится в Краснодаре сегодня, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
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