Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»

Тренерские штабы «Краснодара» и «Ростова» определились с составами команд на товарищеский матч. За жёлто-синих с первых минут будет играть полузащитник Павел Мамаев, выступавший за «быков» с 2013 по 2018 год.

«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Кайо, Камболов, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вильена, Рамирес, Вандерсон, Сабуа.

Запасные: Синицын, Мацукатов, Литвинов, Шершнёв, Апеков, Котов.

«Ростов»: Песьяков, Маляров, Логашов, Вилюш, Ведерников, Черкес, Ерёменко, Мамаев, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

Запасные: Бабурин, Чернов, Козлов, Байрамян, Прошляков, Осинов, Безруков, Вербицкий, Ливаднов, Морозов.

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится в Краснодаре сегодня, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.