Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Авангард» и «Шинник» не смогли выявить победителя в матче ФНЛ

«Авангард» и «Шинник» не смогли выявить победителя в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась вничью — 2:2.

На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Роман Минаев. Через 10 минут полузащитник Хачим Машуков упрочил преимущество курской команды. В конце первого тайма, на 44-й минуте, хавбек «Шинника» Иван Олейников сократил отставание гостей. На 49-й минуте форвард ярославской команды Иван Олейников сравнял счёт.

Ярославский «Шинник» набрал 37 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (26) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 51 очко в 23 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
2 : 2
Шинник
Ярославль
1:0 Минаев – 32'   2:0 Машуков – 42'   2:1 Олейников – 44'   2:2 Самодин – 49'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019