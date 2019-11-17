«Авангард» и «Шинник» не смогли выявить победителя в матче ФНЛ

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась вничью — 2:2.



На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Роман Минаев. Через 10 минут полузащитник Хачим Машуков упрочил преимущество курской команды. В конце первого тайма, на 44-й минуте, хавбек «Шинника» Иван Олейников сократил отставание гостей. На 49-й минуте форвард ярославской команды Иван Олейников сравнял счёт.



Ярославский «Шинник» набрал 37 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (26) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 51 очко в 23 матчах.