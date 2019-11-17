Уткин: жду матча Украина — Россия на Евро. Вы всё получите прямо на поле, братцы

Российский блогер Василий Уткин ответил украинскому комментатору Виктору Вацко, который с сарказмом высказался о проигрыше сборной России в домашнем матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Бельгии (1:4).
«Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, нам, и мы вам? Правильно. Троллить. Бесить…
Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок.
А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить пёрышки, но и обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи? Зачем вы нам тогда и нужны?!
Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему — тiтув?! Я ж не помню.
С нетерпением жду матча Украина — Россия на Евро. Вы всё получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 17 ноября 2019
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