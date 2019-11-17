«Ротор» и «Краснодар-2» сыграли вничью, «Нижний Новгород» проиграл «Чайке»
В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Краснодар-2». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Главный арбитр встречи Иван Сиденков показал восемь жёлтых карточек в матче. Шесть предупреждений получили игроки «Краснодара-2» Николай Бочко, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Вячеслав Якимов, Герман Онугха и Николай Марков. Ещё два предупреждения на счету футболистов «Ротора» Антона Пискунова и Максима Ненахова.
В других матчах тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» дома уступил «Чайке» (1:2), а «Мордовия» сыграла вничью с воронежским «Факелом» (1:1).
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/20
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 0
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Чайка
Песчанокопское
0:1 Машнёв – 24' 1:1 Сагитов – 42' 1:2 Текучёв – 64'
Удаления: Морозов – 48' / нет
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