Гризманн: «Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол

Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в стан сине-гранатовых.

«Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол. Для меня это новый клуб, другой клуб, новая тактика. Но нужно работать. Я горжусь тем, где играю. В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов», — сказал французский форвард в интервью TF1.

Гризманн стал игроком «Барселоны» прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому «Атлетико» € 120 млн.

В нынешнем сезоне Антуан забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Турнирная таблица испанской Примеры доступна на «Чемпионате».