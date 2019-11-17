Гризманн: «Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол
Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в стан сине-гранатовых.
«Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол. Для меня это новый клуб, другой клуб, новая тактика. Но нужно работать. Я горжусь тем, где играю. В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов», — сказал французский форвард в интервью TF1.
Гризманн стал игроком «Барселоны» прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому «Атлетико» € 120 млн.
В нынешнем сезоне Антуан забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Турнирная таблица испанской Примеры доступна на «Чемпионате».
Экс-агент Гризманна: в «Барселоне» всё пошло не так, как планировалось
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