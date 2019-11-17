Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гризманн: «Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол

Гризманн: «Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол
Футбол / Испания 0

Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в стан сине-гранатовых.

«Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол. Для меня это новый клуб, другой клуб, новая тактика. Но нужно работать. Я горжусь тем, где играю. В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов», — сказал французский форвард в интервью TF1.

Гризманн стал игроком «Барселоны» прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому «Атлетико» € 120 млн.

В нынешнем сезоне Антуан забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Турнирная таблица испанской Примеры доступна на «Чемпионате».

Экс-агент Гризманна: в «Барселоне» всё пошло не так, как планировалось
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019