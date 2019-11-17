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Форвард «Спартака-2» Нимели: пример Бакаева показателен. Тренеры всё сами видят

Форвард «Спартака-2» Нимели: пример Бакаева показателен. Тренеры всё сами видят
Футбол / РПЛ 0

Либерийский нападающий «Спартака-2» Сильванус Нимели рассказал, что для него ориентиром является полузащитник Зелимхан Бакаев, который сумел из второй команды пробиться в основной состав.

«Я регулярно выхожу на поле, стараюсь быть активным. Стараюсь быть последовательным и работать как профессионал. Да, конечно, я хочу играть в первой команде. Тут не о чем говорить. После получения приза лучшему легионеру ФНЛ я сказал себе: «Окей, это прекрасно». Это говорит о том, что я стал на один уровень сильнее. И конечно, когда ты усердно работаешь, то не должен ходить и говорить об этом всём вокруг. Пример Бакаева показателен. Тренеры всё сами видят. Они следят за мной, с нами работают большие профессионалы. Верю, что скоро наступит и моё время», — приводит слова Нимели „Спорт Бизнес Online“.

В нынешнем сезоне 21-летний Нимели принял участие в 22 матчах ФНЛ и забил шесть голов.

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