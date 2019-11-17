Форвард «Спартака-2» Нимели: пример Бакаева показателен. Тренеры всё сами видят

Либерийский нападающий «Спартака-2» Сильванус Нимели рассказал, что для него ориентиром является полузащитник Зелимхан Бакаев, который сумел из второй команды пробиться в основной состав.
«Я регулярно выхожу на поле, стараюсь быть активным. Стараюсь быть последовательным и работать как профессионал. Да, конечно, я хочу играть в первой команде. Тут не о чем говорить. После получения приза лучшему легионеру ФНЛ я сказал себе: «Окей, это прекрасно». Это говорит о том, что я стал на один уровень сильнее. И конечно, когда ты усердно работаешь, то не должен ходить и говорить об этом всём вокруг. Пример Бакаева показателен. Тренеры всё сами видят. Они следят за мной, с нами работают большие профессионалы. Верю, что скоро наступит и моё время», — приводит слова Нимели „Спорт Бизнес Online“.
В нынешнем сезоне 21-летний Нимели принял участие в 22 матчах ФНЛ и забил шесть голов.
- 17 ноября 2019
-
18:04
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:18
-
16:59
-
16:59
-
16:41
-
16:32
-
15:58
-
15:53
-
15:42
-
15:24
-
15:16
-
15:10
-
15:07
-
14:48
-
14:46
-
14:15
-
14:12
-
14:05
-
13:57
-
13:48
-
13:24
-
13:22
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:37
-
12:21
-
11:55
-
11:50
-
11:26