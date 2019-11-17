«Торпедо» проиграло «Армавиру» в матче ФНЛ
В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Армавир» принимал московское «Торпедо». Встреча прошла в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «Армавира» Абдул Гафар на 34-й минуте. До перерыва счёт сравнял полузащитник «Торпедо» Андрей Лях. Победу хозяевам принёс хавбек Эдуард Лусикян, забивший на 79-й минуте.
Серия «Торпедо» без побед в ФНЛ достигла трёх матчей. Ранее «автозаводцы» на своём поле проиграли «Нижнему Новгороду» (0:2) и в гостях поделили очки с саранской «Мордовией» (1:1). Для «Армавира» сегодняшняя победа стала второй подряд.
«Торпедо», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Армавир» (27) занимает 12-е место.
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Армавир
Армавир
Окончен
2 : 1
Торпедо Москва
Москва
1:0 Гафар – 34' 1:1 Лях – 42' 2:1 Лусикян – 79'
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