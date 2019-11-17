После окончания матча ПФЛ «Волгарь» — «Легион Динамо» произошла массовая драка

По окончании матча 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между астраханским «Волгарём» и махачкалинским «Легионом Динамо» произошла массовая драка между футболистами. В потасовке поучаствовали даже запасные игроки и болельщики.

Матч «Волгарь» — «Легион Динамо» состоялся на стадионе «Центральный» и завершился вничью со счётом 1:1. На 15-й минуте счёт открыл Александр Степанов. Через несколько минут равновесие восстановил Юрий Удунян.

«Волгарь», набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Юг». «Легион Динамо» (24) — на 9-м месте.

В 19-м туре «Волгарь» на выезде встретится с нальчикским «Спартаком». Матч состоится 14 апреля 2020 года. «Легион Динамо» дома сыграет с «Машуком-КМВ».