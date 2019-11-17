Ван Дейк пропустит матч с Эстонией по личным причинам

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не сыграет в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Эстонии, сообщает The Sun.
По данным источника, футболист не примет участия в матче по личным причинам и уже покинул расположение голландской сборной.
Сборная Нидерландов, набрав 13 очков в семи матчах, досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию континентального первенства. Голландцы занимают второе место в турнирной таблице группы С.
Матч Нидерланды — Эстония состоится 19 ноября. Встреча пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало матча — в 22:45 мск.
Сборная Нидерландов сохраняет шансы выиграть группу, но для этого ей необходимо победить Эстонию, а также надеяться на осечку Германии в параллельном матче с Северной Ирландией.
- 17 ноября 2019
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