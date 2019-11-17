Медведев: проигрывать Бельгии всухую было бы вообще печально

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение сборной России в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).
«Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам всё поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты. Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге Международной федерации футбола. Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело — винить вратарей.
Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально. Игра ещё раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных. Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть. У нас отсутствовали два ключевых игрока — Головин и Черышев, думаю, они усилят игру нашей команды.
Глупо считать, кого заменили и почему. У нас командный дух, и я уверен, что ребята проанализируют всё вместе с главным тренером. Сейчас у нас главная цель — подготовиться к чемпионату Европы, он не за горами", — цитирует Медведева ТАСС.
- 17 ноября 2019
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