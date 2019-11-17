Украина вырвала ничью в матче с Сербией, забив на 90+3-й минуте

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче был забит уже на 9-й минуте. Душан Тадич реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Николаю Матвиенко. Украинцы отыгрались на 32-й минуте. Роман Яремчук отправил мяч в ворота хозяев ударом головой после навеса Виктора Цыганкова. Выйти вперёд сербы смогли на 56-й минуте. Результативным ударом после паса Тадича отметился Александр Митрович. Уйти от поражения гости смогли на 90+3-й минуте. Автором гола стал Артём Беседин. Ассистировал ему Андрей Ярмоленко.

Сербы финишировали третьими в группе, набрав 14 очков. Украинцы стали первыми (20), португальцы — вторыми (17).