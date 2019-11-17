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Украина вырвала ничью в матче с Сербией, забив на 90+3-й минуте

Украина вырвала ничью в матче с Сербией, забив на 90+3-й минуте
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче был забит уже на 9-й минуте. Душан Тадич реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Николаю Матвиенко. Украинцы отыгрались на 32-й минуте. Роман Яремчук отправил мяч в ворота хозяев ударом головой после навеса Виктора Цыганкова. Выйти вперёд сербы смогли на 56-й минуте. Результативным ударом после паса Тадича отметился Александр Митрович. Уйти от поражения гости смогли на 90+3-й минуте. Автором гола стал Артём Беседин. Ассистировал ему Андрей Ярмоленко.

Сербы финишировали третьими в группе, набрав 14 очков. Украинцы стали первыми (20), португальцы — вторыми (17).

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 10-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 2
Украина
1:0 Тадич – 9' (пен)   1:1 Яремчук – 32'   2:1 Митрович – 56'   2:2 Беседин – 90+3'
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