Украина вырвала ничью в матче с Сербией, забив на 90+3-й минуте

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.
Первый гол в матче был забит уже на 9-й минуте. Душан Тадич реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Николаю Матвиенко. Украинцы отыгрались на 32-й минуте. Роман Яремчук отправил мяч в ворота хозяев ударом головой после навеса Виктора Цыганкова. Выйти вперёд сербы смогли на 56-й минуте. Результативным ударом после паса Тадича отметился Александр Митрович. Уйти от поражения гости смогли на 90+3-й минуте. Автором гола стал Артём Беседин. Ассистировал ему Андрей Ярмоленко.
Сербы финишировали третьими в группе, набрав 14 очков. Украинцы стали первыми (20), португальцы — вторыми (17).
- 17 ноября 2019
-
19:38
-
19:24
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:53
-
18:44
-
18:42
-
18:32
-
18:27
-
18:04
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:18
-
16:59
-
16:59
-
16:41
-
16:32
-
15:58
-
15:53
-
15:42
-
15:24
-
15:16
-
15:10
-
15:07
-
14:48
-
14:46
-
14:15
-
14:12
-
14:05
-
13:57
-
13:48