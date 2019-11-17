Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга уступила команде Португалии со счётом 0:2. Встреча состоялась в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ему ассистировали Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 39-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник Бруну Фернандеш, которому ассистировал хавбек Бернарду Силва. На 86-й минуте преимущество португальской национальной команды увеличил нападающий Криштиану Роналду.

Сборная Португалии, набрав 17 очков, финишировала на 2-м месте в турнирной таблице группы В, гарантировав себе путёвку на Евро-2020.