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Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург

Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург
Футбол / Евро-2020 0

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга уступила команде Португалии со счётом 0:2. Встреча состоялась в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ему ассистировали Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 39-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник Бруну Фернандеш, которому ассистировал хавбек Бернарду Силва. На 86-й минуте преимущество португальской национальной команды увеличил нападающий Криштиану Роналду.

Сборная Португалии, набрав 17 очков, финишировала на 2-м месте в турнирной таблице группы В, гарантировав себе путёвку на Евро-2020.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 10-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 2
Португалия
0:1 Фернандеш – 39'   0:2 Роналду – 86'
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