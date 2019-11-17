«Химки» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ. Встречу обслуживал Вилков

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» обыграли «Чертаново» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород), который был отстранён от работы в РПЛ. Ему ассистировали Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Владислав Сарвели. В концовке первого тайма равновесие восстановил Аршак Корян. На 51-й минуте химчан вперёд вывел Идрис Умаев. Окончательный счёт установил Артём Полярус.

«Химки», набрав 49 очков, занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Чертаново» (45) — на 4-м месте.

Также завершился ещё один матч 24-го тура ФНЛ. «Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.