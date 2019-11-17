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«Химки» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ. Встречу обслуживал Вилков

«Химки» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ. Встречу обслуживал Вилков
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» обыграли «Чертаново» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород), который был отстранён от работы в РПЛ. Ему ассистировали Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Владислав Сарвели. В концовке первого тайма равновесие восстановил Аршак Корян. На 51-й минуте химчан вперёд вывел Идрис Умаев. Окончательный счёт установил Артём Полярус.

«Химки», набрав 49 очков, занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Чертаново» (45) — на 4-м месте.

Также завершился ещё один матч 24-го тура ФНЛ. «Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 1
Чертаново
Москва
0:1 Сарвели – 15'   1:1 Корян – 45+1'   2:1 Умаев – 51'   3:1 Полярус – 80'
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Маклаков – 49'
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