«Бавария» определилась с приоритетным кандидатом на замену Нойеру

«Бавария» уже занимается поиском замены для своего основного голкипера Мануэля Нойера, сообщает Sport1.de.
Согласно информации источника, главным кандидатом на смену 33-летнему вратарю в мюнхенском клубе видят Александра Нюбеля из «Шальке-04». Летом у 23-летнего футболиста истекает срок действия контракта с гельзенкирхенцами, однако он ещё не принял решения, будет ли продлевать сотрудничество с клубом.
В текущем сезоне Нюбель принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги и пропустил 14 мячей.
Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года. Вратарь готов продлить контракт с мюнхенским клубом, однако руководство пока затягивает с переговорами по новому соглашению.
В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место (21 очко), «Шальке-04» — 7-е (19).
- 17 ноября 2019
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