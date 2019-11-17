«Бавария» определилась с приоритетным кандидатом на замену Нойеру

«Бавария» уже занимается поиском замены для своего основного голкипера Мануэля Нойера, сообщает Sport1.de.

Согласно информации источника, главным кандидатом на смену 33-летнему вратарю в мюнхенском клубе видят Александра Нюбеля из «Шальке-04». Летом у 23-летнего футболиста истекает срок действия контракта с гельзенкирхенцами, однако он ещё не принял решения, будет ли продлевать сотрудничество с клубом.

В текущем сезоне Нюбель принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги и пропустил 14 мячей.

Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года. Вратарь готов продлить контракт с мюнхенским клубом, однако руководство пока затягивает с переговорами по новому соглашению.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место (21 очко), «Шальке-04» — 7-е (19).