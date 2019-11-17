Ван Бастен: посмотрел 30 минут матча Нидерландов и переключил на Netflix

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен подверг критике игру национальной команды в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Северной Ирландией (0:0).
«Конечно, мне легко рассуждать, но думаю, что команде нужно было атаковать с первых минут и стремиться к победе. Я не понял решение Кумана выпустить дополнительного защитника в конце матча. В этом не было никакой мысли.
Через полчаса после начала просмотра матча я стал смотреть Netflix, так как игра мне не нравилась. Я смотрю футбол, так как мне это нравится. Если нужно просто высидеть весь матч, то я лучше займусь чем-то другим.
Команда должна была взять инициативу в свои руки. Мы же играли посредственно, а в таком матче нужно действовать иначе. У вас команда сильнее, а игроки лучше, поэтому забирайте мяч и играйте в футбол», – приводит слова ван Бастена Voetbalzone со ссылкой на программу Goedemorgen Oranje на FOX Sports.
- 17 ноября 2019
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