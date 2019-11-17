ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»

ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
«Дух Игоряши». Скоро во всех магазинах страны", — говорится в комментарии «армейцев» к ролику.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
Интересно, что представленный московским клубом ролик похож на пародию рекламы туалетной воды Hugo Boss.
33-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» он выступает с 2003 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 20 матчах на клубном уровне и пропустил 24 мяча. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. В 16 матчах команда набрала 30 очков. Её отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.
- 17 ноября 2019
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