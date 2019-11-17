ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»

ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.

«Дух Игоряши». Скоро во всех магазинах страны", — говорится в комментарии «армейцев» к ролику.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

Интересно, что представленный московским клубом ролик похож на пародию рекламы туалетной воды Hugo Boss.

33-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» он выступает с 2003 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 20 матчах на клубном уровне и пропустил 24 мяча. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. В 16 матчах команда набрала 30 очков. Её отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.