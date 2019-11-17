Роналду — о матче с Люксембургом: газон был похож на картофельное поле

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен состоянием газона стадиона «Жози Бартель» в Люксембурге, где его команда провела заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Второй мяч в матче забил Роналду. Для него это был 99-й гол в составе сборной Португалии.

«На таких полях трудно играть. Газон был похож на картофельное поле», — приводит слова Роналду Goal.com в своём «твиттере».

Сборная Португалии финишировала второй в турнирной таблице группы B отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть турнира. Первыми стали украинцы, сербы заняли 3-е место, Люксембург — 4-м, Литва — 5-й.