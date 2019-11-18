Хавбек «Химок» Трошечкин: «Чертаново» забило, как только дошло до наших ворот

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 24-го тура ФНЛ с «Чертаново». На своём поле «Химки» выиграли со счётом 3:1.

«По сути, пропустили гол в первой же атаке соперника. Как только они дошли до наших ворот, сразу забили. «Чертаново» — отличная команда, меньше всех проигрывала в этом сезоне, не просто так идёт в верхней части турнирной таблицы, но других моментов в нашей штрафной в этой встрече не припоминаю. Да, с их стороны было определённое давление во втором тайме, но самое главное, что мы проявили характер и одержали волевую победу.

После двух поражений в предыдущих турах нам нужно было обязательно выигрывать. Конечно, после поражений эмоциональный фон всегда не лучший, но мы продолжали спокойно работать, делать то, что должны, и никто не сомневался, что результат придёт. Так и получилось. Очень важная победа ещё и потому, что в этом туре наши прямые конкуренты потеряли очки. Однако самое главное для нас — выигрывать свои матчи. Тогда всё будет хорошо", — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

23-летний Трошечкин является воспитанником московского «Локомотива». В нынешнем чемпионате ФНЛ сыграл 23 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.