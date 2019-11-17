Гаджиев: «Краснодар» может играть в «тики-таку», но лишь в РПЛ, да и то иногда

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о способности российских команд играть в «тики-таку» с лучшими клубами Европы.

«Обнадёживает, что в национальном чемпионате выбрано более верное направление развития. До недавнего времени все говорили про «тики-таку». Но мы не сможем конкурировать в ней с сильнейшими. У «Барселоны» и «Манчестер Сити» есть исполнители, которые в состоянии играть в такой футбол. У нас же «Краснодар» может, но в рамках российского чемпионата. Да и то иногда. Когда сталкивается с квалифицированными соперниками из Западной Европы, всё заканчивается – никто не позволяет по восемь-десять передач делать. Разве что на своей половине поле», — приводит слова Гаджиева «Команда России».