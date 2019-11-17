Кейн вышел в лидеры гонки бомбардиров отбора Евро-2020. Дзюба отстаёт на 3 мяча
Форвард сборной Англии Гарри Кейн вышел в единоличные лидеры в споре бомбардиров отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Гол в ворота национальной команды Косово в сегодняшнем заключительном матче квалификации стал для него уже 12-м. Его ближайшими преследователями являются Эран Захави (Израиль) и Криштиану Роналду (Португалия), забившие по 11 мячей. При этом сборные Англии и Португалии уже сыграли свои заключительные матчи отбора. Захави может увеличить голевой задел в матче 10-го тура квалификации Евро-2020 со сборной Северной Македонии.
На счету капитана сборной России Артёма Дзюбы 9 результативных ударов. Подопечным Станислава Черчесова осталось сыграть выездной матч с национальной командой Сан-Марино (19 ноября).
Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020
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