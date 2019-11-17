В 2019 году Роналду забил 14 мячей за сборную. Это его лучший результат

Текущий год оказался лучшим для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в плане забитых мячей в составе национальной команды.

В 2019 году 34-летний нападающий отметился 14 результативными ударами. Ранее он ни разу не забивал столько за календарный год. Лучшим для него до этого был 2016 год, когда он забил 13 мячей. За национальную команду Португалии он выступает с 2003 года.

Отметим, что Роналду занимает 2-е место по количеству забитых мячей в составе сборных. В 169 матчах за национальную команду Португалии он забил 99 мячей. Больше только на счету бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи — 109 голов.

Напомним, сборная Португалии квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, заняв 2-е место в группе B.