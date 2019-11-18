Первый матч Мамаева после колонии и возвращение Газинского. Фото из Краснодара

17 ноября в Краснодаре на одноимённом стадионе клубы Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Ростов» провели товарищеский матч. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».



Автором единственного гола стал защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте.



Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 53-й минуте.



Матч посетили 12 657 болельщиков.



«Ростов», набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (30) — пятое.



В 17-м туре российского первенства жёлто-синие 23 ноября на выезде сыграют с московским «Динамо», а «быки» на следующий день в гостях встретятся с тульским «Арсеналом».

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.