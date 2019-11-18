Гол и пас Гризманна принесли Франции победу в матче отбора Евро-2020 с Албанией

Сборная Франции обыграла национальную команду Албании в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране и завершилась со счётом 2:0.
Победу действующим чемпионом мира принесли результативные удары Корентино Толиссо и Антуана Гризманна. На счету второго также голевой пас.
В другом матче группы H Турция в гостях с тем же счётом 2:0 обыграла Андорру. Встреча проходила на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья. В составе гостей дубль сделал Энес Унал. Второй мяч он забил с пенальти.
В ещё одном матче группы Исландия оказалась сильнее Молдавии. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 2:1. У хозяев гол на счету Николае Милинчану, у гостей забивали Биркир Бьярнасон и Гилфи Тор Сигурдссон.
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