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Гол и пас Гризманна принесли Франции победу в матче отбора Евро-2020 с Албанией

Гол и пас Гризманна принесли Франции победу в матче отбора Евро-2020 с Албанией
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Франции обыграла национальную команду Албании в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране и завершилась со счётом 2:0.

Победу действующим чемпионом мира принесли результативные удары Корентино Толиссо и Антуана Гризманна. На счету второго также голевой пас.

В другом матче группы H Турция в гостях с тем же счётом 2:0 обыграла Андорру. Встреча проходила на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья. В составе гостей дубль сделал Энес Унал. Второй мяч он забил с пенальти.

В ещё одном матче группы Исландия оказалась сильнее Молдавии. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 2:1. У хозяев гол на счету Николае Милинчану, у гостей забивали Биркир Бьярнасон и Гилфи Тор Сигурдссон.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 10-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Толиссо – 8'   0:2 Гризманн – 31'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 10-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Андорра
Окончен
0 : 2
Турция
0:1 Унал – 17'   0:2 Унал – 21' (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 10-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Молдавия
Окончен
1 : 2
Исландия
0:1 Бьярнасон – 17'   1:1 Милинчану – 56'   1:2 Сигурдссон – 65'
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