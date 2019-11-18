«Звали в MLS». Нобоа рассказал, как решился на переход в «Сочи»
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что у него был несколько вариантов продолжения карьеры, когда он принял решение покинуть «Зенит».
«Травма случилась тогда, когда должна была случиться. А говорить, что было бы, можно всегда. Нужно идти дальше. Тренер и президент «Зенита» хотели, чтобы я остался. Но подумал: «Мне 34, не хочу никому мешать». «Сочи» предлагал мне двухлетний контракт. Почему нет? Давайте попробуем. После травмы очень хотелось играть.
Звали в Эквадор. Были варианты с MLS, в том числе, в южных городах вроде Калифорнии. Но я хотел быть рядом со своими детьми. Пока играю в футбол, будем здесь», — рассказал Нобоа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
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