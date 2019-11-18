Нобоа: вижу много молодых людей в футболках с Путиным, они его уважают
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
«Президент делает хорошую работу, поэтому людям здесь живётся хорошо, и они счастливы. Я это вижу. Не могу сказать, что я на сто процентов прав, но я вижу много молодых людей в футболках с Путиным, у них есть к нему уважение. Будь я россиянином, поддерживал бы всё, что происходит в России.
Внешняя политика? Друг, я живу в Сочи, и всё это слишком далеко от меня. В другом месте люди сами для себя выберут, что им хорошо, а что плохо. Иногда у меня возникает желание помочь людям. Но пока я больше думаю о футболе», — рассказал Нобоа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
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