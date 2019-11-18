Сборная Бразилии обыграла Мексику и выиграла юношеский ЧМ-2019

Национальная команда Бразилии стала победителем юношеского чемпионата мира – 2019 (U17). В финальном матче турнира бразильцы сыграли со сборной Мексики. Встреча состоялась в Гаме (Бразилия) на стадионе «Безеррао» и завершилась победой сборной Бразилии со счётом 2:1.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. В середине второго тайма полузащитник сборной Мексики Брайан Гонсалес открыл счёт в матче. На 83-й минуте Кайо Жорже сравнял счёт, реализовав пенальти. На третьей компенсированной минуте Лазаро забил победный гол за сборную Бразилии.

Третье место на юношеском чемпионате мира – 2019 заняла национальная команда Франции. В матче за бронзу команда одержала победу над сборной Нидерландов со счётом 3:1.