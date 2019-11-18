«Барселона» и «Реал» поспорят с «Манчестер Сити» за Шкриньяра

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов двух топ-клубов Испании. Как сообщает Corriere dello Spor,t 24-летний игрок заинтересовал «Барселону» и «Реал».
Отмечается, вероятнее всего клубы сделают попытку приобрести игрока в зимнее трансферное окно, но наиболее вероятным рассматривается переход игрока в летнее межсезонье.
Ранее Шкриньяр заинтересовал английский «Манчестер Сити», однако «Интер» не согласился продать своего игрока в зимнее трансферное окно даже за € 60 млн.
На сохранении Шкриньяра настоял лично новый главный тренер итальянской команды Антонио Конте, считающий его одним из ключевых элементов команды.
Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 28 млн. В мае клуб и игрок продлили соглашение. Новый контракт словацкого защитника рассчитан до 2023 года.
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