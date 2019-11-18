Шевченко: этот год получился очень хорошим для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.
«Я очень рад. Этот год получился очень хорошим для нас. Впервые в истории мы прошли отбор без поражений. Теперь будем ждать жеребьёвку и строить свою подготовку. Хотя процесс уже пошёл, наши мысли уже давно о Евро-2020.
Спасибо ребятам за эту игру, было очень непросто. Мы плохо начали оба тайма, но в целом контролировали матч. Важно, что команда до конца выполняла то, что мы запланировали. В результате мы забили на последних секундах.
Ребята, которые до этого играли меньше, провели очень хороший матч. Сидорчук, Коваленко, Цыганков… Беседин, Шахов и Шепелев отлично вошли в игру. Радует, что у нас появляется костяк команды: не только основной состав, но и резерв. Есть конкуренция. Я очень доволен этим», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.
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