Роналду заявил, что намерен побить мировой рекорд по голам в составе сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность, что сможет побить рекорд бывшего форварда национальной команды Ирана Али Даеи по количеству голов в составе сборной.
«Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью», – приводит слова Роналду BBC.
Даеи является лучшим бомбардиром в истории футбола среди национальных сборных. В 149 матчах за сборную Ирана он забил 109 мячей. На счету Роналду 99 результативных ударов в 164 матчах за национальную команду Португалии. Соответственно, чтобы превзойти результат иранца, 34-летнему португальцу нужно забить 11 мячей.
Сборная Португалии гарантировала себе путёвку в финальную стадию Евро-2020, финишировав на втором месте в турнирной таблице группы В. Также из группы вышла команда Украины.
Жеребьёвка группового этапа финального турнира Евро-2020 состоится 30 ноября.
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