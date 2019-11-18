Роналду заявил, что намерен побить мировой рекорд по голам в составе сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность, что сможет побить рекорд бывшего форварда национальной команды Ирана Али Даеи по количеству голов в составе сборной.

«Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью», – приводит слова Роналду BBC.

Даеи является лучшим бомбардиром в истории футбола среди национальных сборных. В 149 матчах за сборную Ирана он забил 109 мячей. На счету Роналду 99 результативных ударов в 164 матчах за национальную команду Португалии. Соответственно, чтобы превзойти результат иранца, 34-летнему португальцу нужно забить 11 мячей.

Сборная Португалии гарантировала себе путёвку в финальную стадию Евро-2020, финишировав на втором месте в турнирной таблице группы В. Также из группы вышла команда Украины.

Жеребьёвка группового этапа финального турнира Евро-2020 состоится 30 ноября.