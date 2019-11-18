Бабаев: Месси — гений, Роналду же сделал себя сам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси — гений. Роналду — талант. Знаете, как у нас в футболе говорят: Месси бог поцеловал в макушку, а Роналду просто селф-мейд, то есть человек, который изначально имел очень хорошие качества и трудом, кровью и потом их развивает.



Мне очень нравится ещё одна аллегория в отношении Месси. Видел фотоотчёт одного из матчей с участием «Барселоны», где болельщик держал плакат с надписью: «Месси, перед тем, как ты улетишь на свою родную планету, подари, пожалуйста, мне футболку». То есть смысл ясен. Месси — инопланетянин. Поэтому Месси, – приводит слова Бабаева YouTube-канал Moscow Lawyers.