Рой Кин раскритиковал хавбека «Вест Хэма», которого хочет купить «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса, который, по информации СМИ, входит в список трансферных целей манкунианцев.



«Если подумать, у Райса много аспектов, в которых ему необходимо прибавить. В последние месяцы его сильно хвалили, но мне довелось поработать с ним в сборной Ирландии. С чего бы мне начать? Он недостаточно стабилен в позиционной игре, не держит своих игроков, небрежен при владении мячом. Я могу продолжать.



Он один из тех футболистов, которых в какой-то момент все обожают, но которые затем не показывают стабильности в своих клубах», — цитирует Кина Goal.com со ссылкой на ITV Sport.



Ранее сообщалось, что Райс стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл 12 матчей в английской Премьер-лиге.

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