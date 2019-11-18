Реднапп: «Тоттенхэму» нужно продать Эриксена и искать ему замену

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп выразил мнение о полузащитнике клуба Кристиане Эриксене.

«Я не вижу, как Эриксен подписывает новое соглашение с «Тоттенхэмом». Он ждёт окончания этого контракта, а затем летом бесплатно уйдёт из клуба. Так как он не хочет оставаться и выразил желание уйти, нужно искать ему замену. Если он не намерен быть частью команды, это тяжело. Команде нужны такие игроки, которые будут биться за клуб. «Тоттенхэму» нужно продать Эриксена.

Без сомнений, Эриксен — великолепный игрок. Он фантастический футболист, но сейчас он находится в плохой форме. Кристиан определённо не показывает тот футбол, который от него ждут, и совершенно ясно заявил, что хочет уйти из «Тоттенхэма», хотя и клуб предлагал ему новый контракт. В любом случае, чтобы перейти в команду, в которую он хочет, ему нужно начать играть лучше», — приводит слова Реднаппа The Sun.