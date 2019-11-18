«Рома» намерена досрочно вернуть Калинича в «Атлетико» из аренды

Нападающий мадридского «Атлетико» Никола Калинич не произвёл впечатления на руководство «Ромы», за которую выступает с начала нынешнего сезона на правах аренды.
Как сообщает Marca со ссылкой на Corriere dello Sport, итальянский клуб планирует вернуть 31-летнего футболиста в стан «матрасников» в январе, досрочно прервав арендное соглашение, рассчитанное до конца кампании.
Отмечается, что после расставания с Калиничем «Рома» попытается заполучить другого форварда.
В нынешнем сезоне Никола принял участие лишь в 3 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. В Лиге Европы в его активе 2 выхода на поля.
Калинич перешёл в «Атлетико» в прошлом году, а ранее выступал за «Милан», «Фиорентину», «Днепр», «Блэкберн» и ряд клубов на родине.
- 18 ноября 2019
-
11:01
-
10:46
-
10:41
-
10:17
-
10:04
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:28
-
07:00
-
06:52
-
06:45
-
05:09
-
04:03
-
03:44
-
03:20
-
01:12
-
01:03
-
00:40
-
00:30
-
00:25
-
00:00
- 17 ноября 2019
-
23:58
-
23:31
-
23:31
-
23:00