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«Рома» намерена досрочно вернуть Калинича в «Атлетико» из аренды

«Рома» намерена досрочно вернуть Калинича в «Атлетико» из аренды
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Никола Калинич не произвёл впечатления на руководство «Ромы», за которую выступает с начала нынешнего сезона на правах аренды.

Как сообщает Marca со ссылкой на Corriere dello Sport, итальянский клуб планирует вернуть 31-летнего футболиста в стан «матрасников» в январе, досрочно прервав арендное соглашение, рассчитанное до конца кампании.

Отмечается, что после расставания с Калиничем «Рома» попытается заполучить другого форварда.

В нынешнем сезоне Никола принял участие лишь в 3 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. В Лиге Европы в его активе 2 выхода на поля.

Калинич перешёл в «Атлетико» в прошлом году, а ранее выступал за «Милан», «Фиорентину», «Днепр», «Блэкберн» и ряд клубов на родине.

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