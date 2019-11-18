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Рахимов: осечка в матче с Бельгией не опустит сборную России на ступень ниже

Рахимов: осечка в матче с Бельгией не опустит сборную России на ступень ниже
Футбол / Евро-2020 0

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение сборной России в матче с национальной командой Бельгии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы (1:4).

«Думаю, тренерский штаб просто пытается найти баланс в игре. В первом тайме его не было, отсюда и результат. Наши «автобус» не ставили и достаточно высоко прессинговали соперника. Но агрессии не хватало, и бельгийцы выходили из-под прессинга, а потом создавали моменты. Впереди у сборной России было очень много потерь, игра в атаке не клеилась. Гости очень хорошо выходили на половину поля нашей сборной через вертикальные передачи. Эта разница сыграла определяющую роль.

Хорошо, что это произошло сейчас, когда задача по выходу на чемпионат Европы уже решена. Причём команда сделала это достаточно уверенно. Не вижу ничего страшного в этом результате, сборная провела хороший отборочный цикл, и данная осечка не должна опустить её на ступень ниже. Всё равно мы обеспечили себе участие в чемпионате Европы, и до начала турнира есть ещё время, чтобы поработать над теми аспектами, которые нужно улучшить», — приводит слова Рахимова RT.

Турнирная таблица отборочного этапа Евро-2020.

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