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«Манчестер Сити» вслед за «Барселоной» нацелился на хавбека «Интера» Сенси

«Манчестер Сити» вслед за «Барселоной» нацелился на хавбека «Интера» Сенси
Футбол / Англия 0

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси стал трансферной целью очередного европейского топ-клуба.

Как сообщает Calciomercato.com, вслед за «Барселоной» желание приобрести 24-летнего футболиста выразил и «Манчестер Сити». Английский клуб следил за прогрессом Стефано в течение нескольких последних месяцев, и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола видит в хавбеке идеальное усиление для своей команды.

При этом права на Сенси по-прежнему принадлежат «Сассуоло», у которого «Интер» арендовал игрока минувшим летом за € 5 млн. По информации издания, нерадзурри в скором времени выкупят полузащитника.

В нынешнем сезоне Сенси принял участие в 7 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

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