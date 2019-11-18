Экс-тренер «Реала»: в чемпионате Англии собраны лучшие игроки и тренеры мира

Бывший игрок и главный тренер «Реала» Сантьяго Солари признался, что однажды хочет возглавить один из клубов чемпионата Англии.
«Я бы хотел потренировать в Англии. Я смотрю очень много матчей английского футбола, и мне очень нравится. Это топ-чемпионат, в котором собраны великолепные игроки, лучшие тренеры мира и те, кто вышел здесь на новый уровень. В Премьер-лиге огромное количество национальностей, используется много стилей игры. Также не стоит забывать, что в прошлом сезоне четыре английские команды были в финале Лиги чемпионов и Лиги Европы», — приводит слова Солари Daily Mail.
Сантьяго Солари был уволен с поста главного тренера «Реала» в марте 2019 года. Под его руководством команда из Мадрида вылетела из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимала третье место, отставая от «Барселоны» на 12 очков.
- 18 ноября 2019
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