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Аргентина с Понсе победила Бразилию с Айртоном в финале турнира на Канарах

Аргентина с Понсе победила Бразилию с Айртоном в финале турнира на Канарах
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Аргентины одержала победу в матче с Бразилией в финале международного турнира United International Football Festival, который проходил на Канарских островах.

В составе обеих команд в этой встрече участие приняли футболисты московского «Спартака». Нападающий Эсекьель Понсе вышел в стартовом составе аргентинцев и сыграл 73 минуты. Защитник бразильцев Айртон Лукас вышел на замену на 65-й минуте.

В нынешнем сезоне 22-летний Понсе принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. 22-летний Айртон провёл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Спартак» после 16 туров занимает шестое место в турнирной таблице первенства, отставая от зоны еврокубков на 9 очков.

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