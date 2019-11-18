Аргентина с Понсе победила Бразилию с Айртоном в финале турнира на Канарах

Сборная Аргентины одержала победу в матче с Бразилией в финале международного турнира United International Football Festival, который проходил на Канарских островах.
В составе обеих команд в этой встрече участие приняли футболисты московского «Спартака». Нападающий Эсекьель Понсе вышел в стартовом составе аргентинцев и сыграл 73 минуты. Защитник бразильцев Айртон Лукас вышел на замену на 65-й минуте.
В нынешнем сезоне 22-летний Понсе принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. 22-летний Айртон провёл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
«Спартак» после 16 туров занимает шестое место в турнирной таблице первенства, отставая от зоны еврокубков на 9 очков.
- 18 ноября 2019
-
12:07
-
11:48
-
11:32
-
11:17
-
11:01
-
10:46
-
10:41
-
10:17
-
10:04
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:28
-
07:00
-
06:52
-
06:45
-
05:09
-
04:03
-
03:44
-
03:20
-
01:12
-
01:03
-
00:40
-
00:30
-
00:25
-
00:00