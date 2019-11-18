Дзагоев — в стартовом составе ЦСКА на матч с ростовским СКА
ЦСКА и ростовский СКА огласили стартовые составы на товарищеский матч, который состоится сегодня, 18 ноября, в Москве и начнётся в 12:00 мск.
Состав ЦСКА: Помазун, Набабкин, Шарлия, Гогуа, Щенников, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Дзагоев, Сантос, Нисимура.
Состав СКА: Скрипник, Винниченко, Бендзь, Козлов, Гребенюков, Шаповалов, Богатырёв, Иванков, Ахриев, Гриднев, Кожухарь.
ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 30 очков и отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков. В свою очередь СКА располагается на седьмой строчке в таблице зоны Юг ПФЛ с 25 очками после 18 туров.
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