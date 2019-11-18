«МЮ» включил игроков «Борнмута» и «Астон Виллы» в список из восьми целей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер определился с игроками, которые усилят команду в ближайшие трансферные окна. Об этом сообщает Mirror.

Норвежский специалист, вероятно, получит средства на усиление состава уже этой зимой, так как клуб намерен закончить сезон в зоне Лиги чемпионов.

В преддверии январского трансферного окна Сульшер определил восемь игроков, которые должны будут усилить «Манчестер Юнайтед» в ближайшие трансферные окна. Ранее сообщалось, что английский клуб готов потратить до € 200 млн на полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда. Также в список трансферных целей вошли следующие футболисты: Джеймс Мэддисон («Лестер»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Каллум Уилсон («Борнмут»), Мусса Дембеле («Лион»), Джон Макгинн и Джек Грилиш (оба — «Астон Вилла»).

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в этом сезоне чемпионата Англии. Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 16 очков в 12 турах.

Турнирная таблица чемпионата Англии.