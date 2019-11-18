Саутгейт: выиграть чемпионат Европы не легче, чем Кубок мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об уровне европейских сборных и сравнил чемпионат Европы с Кубком мира.

«Я думаю, сразу становится заметно, когда у вашей команды появляется уверенность. Команда уверена, что может контролировать игру, владеть мячом и забивать голы. Перед матчем игроки не задумываются, что могут сделать что-то не так или игра не пойдёт по плану.

Мы сделали огромный шаг вперёд, если сравнивать с периодом чемпионата мира в России. Нам определённо есть над чем работать, и к следующему лету мы станем ещё лучше.

Выиграть чемпионат Европы на данный момент не легче, чем чемпионат мира. На турнире в России полуфиналы были европейские, и нельзя не учесть сборные Испании, Германии, Португалии. Поэтому это будет турнир невероятно высокого уровня», — приводит слова Саутгейта ВВС.