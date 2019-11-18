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Цорн объяснил, почему Тедеско был его главным кандидатом в тренеры «Спартака»

Цорн объяснил, почему Тедеско был его главным канд
Цорн объяснил, почему Тедеско был его главным кандидатом в тренеры «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал об отношении к немцам в России, объяснил приглашение Доменико Тедеско на пост главного тренера команды, а также высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«В России хорошо относятся к немцам. Здесь они ассоциируются с качеством. Всем нравится, что в клуб пришли люди из Германии, которые хотят привести его к успехам.

Что касается Тедеско, он был моим главным кандидатом. Мне хотелось пригласить в клуб тренера, который прибыл бы в Россию без каких-либо предрассудков и имел бы собственный взгляд. Наша цель – снова играть в Европе. Доменико понравился наш проект. Он правильный человек для нашего развития.

Уровень чемпионата России недооценивают за границей. Здесь очень требовательная лига, а команды находятся на отличном уровне с точки зрения тактики», — приводит слова Цорна Berliner Zeitung.

Календарь игр «Спартака» в РПЛ.

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