18-летний вингер из Дании проходит просмотр в ЦСКА

В ЦСКА проходит просмотр 18-летний вингер из Дании Асхаб Мукудаев, передаёт корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.



В настоящий момент «армейцы» проводят товарищеский матч с ростовским СКА. К 66-й минуте встречи счёт 5:0 в пользу московской команды.



ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе, отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков. Выше «армейцев» также располагаются «Локомотив» (31) и «Ростов», опережающий их по дополнительным показателям.



В 17-м туре ЦСКА предстоит на своём поле сыграть с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Календарь игр ЦСКА в РПЛ.

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