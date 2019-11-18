Цорн: «Спартак» хочет выиграть к своему столетию один-два трофея

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о перестройке в клубе, а также назвал цель команды к 2022 году, когда красно-белым исполнится 100 лет.
«В «Спартаке» сейчас происходят большие изменения. Мы хотим вывести клуб на европейский уровень и создать в нём слаженную и выстроенную структуру. Когда я только пришёл, у «Спартака» не было чёткого вектора развития. Не было ясно, куда он хочет двигаться. К столетию клуба мы хотим выиграть один-два трофея», — приводит слова Цорна Berliner Zeitung.
«Спартак» после 16 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 9 очков. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Уралом». Матч состоится 24 ноября.
Календарь игр «Спартака» в РПЛ.
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