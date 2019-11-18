Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА разгромил ростовский СКА со счётом 5:1

ЦСКА разгромил ростовский СКА со счётом 5:1
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с ростовским СКА. Встреча состоялась сегодня, 18 ноября, в Москве и завершилась со счётом 5:1.

«Армейцы» вышли вперёд уже на 3-й минуте усилиями полузащитника Наяира Тикнизяна. Спустя всего 4 минуты нападающий Такума Нисимура удвоил преимущество столичного коллектива. На 22-й минуте счёт стал разгромным – японский форвард оформил дубль. До перерыва ЦСКА успел отличиться ещё один раз, автором гола стал хавбек Лукас Сантос. В начале второго тайма, на 49-й минуте, отличился защитник «армейцев» Седрик Гогуа. Под занавес встречи, на 88-й минуте, номинальным гостям всё же удалось поразить ворота соперника.

ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков и отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков. В свою очередь СКА располагается на седьмой строчке в таблице зоны Юг Профессиональной футбольной лиги с 25 очками после 18 туров.

18-летний вингер из Дании проходит просмотр в ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019