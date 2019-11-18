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Врачи «Уфы» оказали первую помощь болельщику во время матча с «Локомотивом»

Врачи «Уфы» оказали первую помощь болельщику во время матча с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Во время товарищеского матча между «Уфой» и «Локомотивом» на трибуне произошёл инцидент.

Как сообщает ProSport в своём «инстаграме», в ходе встречи одному из болельщиков стало плохо. Медицинский штаб «Уфы» оказал фанату экстренную помощь, после чего на место прибыла скорая помощь.

Матч «Уфа» – «Локомотив» проходит в эти минуты. К 50-й минуте счёт 0:0.

После 16 туров «Уфа» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 очками в активе и находится в 1 очке от зоны стыковых матчей. В свою очередь «Локомотив» (31) располагается на второй строчке, уступая лишь «Зениту» (36).

В следующем туре «Уфа» на своём поле сыграет с «Сочи». «Локомотив» встретится на выезде с «Тамбовом». Матчи состоятся 24 и 22 ноября соответственно.

Календарь игр «Уфы» в РПЛ. Расписание «Локомотива».

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