Шарлия: перерыв для ЦСКА — хорошо. Мы готовы к последним турам РПЛ в этом году

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия поделился мнением о победе над «СКА Ростов-на-Дону» (5:1).

«Чувствую себя хорошо. На неделе мы много работали, этот матч для нас был шансом показать, что мы наработали за последние дни. Мы ждём ребят, которые приедут из сборных, и полностью концентрируемся на матче с «Крыльями». Каждый раз, когда у нас перерыв на матчи сборных, мы тяжело работаем. Это необходимо, ведь нужно «перезарядить батарейки». Перерыв для нас – это хорошо, сейчас мы готовы к последним турам чемпионата этого года.



Что касается результата и сегодняшней игры, то да, мы гораздо сильнее СКА, но ведь это футбол. Всегда тяжело забивать много, поэтому мы рады победе», — передаёт слова Шарлии корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

Следующий матч ЦСКА проведёт дома с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт 24 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».

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